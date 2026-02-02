Polizei Hamburg

POL-HH: 260202-4. Mann nach Laubenbrand in Hamburg-Steilshoop verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 30.01.2026, 13:14 Uhr

Ort: Hamburg-Steilshoop, Edwin-Scharff-Ring, dortiger Kleingartenverein

Am Freitagmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Laube im Stadtteil Steilshoop, bei dem ein Mann verstarb. Die Landeskriminalämter für Branddelikte (LKA 45) sowie für Todesermittlungen (LKA 414) führen die Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wählten Passanten den Notruf, nachdem sie einen Brand in einer Laube im Kleingartenverein im Stadtteil Steilshoop bemerkt hatten. Das Feuer hatte sich bereits auf eine angrenzende Parzelle ausgebreitet.

Im Rahmen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte einen Mann leblos neben der Laube auf. Der Leichnam wurde anschließend in das Institut für Rechtsmedizin (IfR) transportiert. Es wird nun geprüft, ob es sich bei dem Verstorbenen um den 82-jährigen Besitzer der Parzelle handelt.

Die Beamtinnen und Beamten des LKA 45 haben in Zusammenarbeit mit dem LKA 414 die Ermittlungen unmittelbar vor Ort übernommen.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

