POL-HH: 260202-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Überfall auf einen Kiosk in Hamburg-Barmbek-Nord

Tatzeit: 01.02.2026, 21:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Elligersweg

Die Polizei fahndet nach drei Unbekannten, die gestern Abend versucht haben, einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord zu berauben und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 144) betraten drei Männer den Kiosk und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasseneinnahmen. Der 58-jährige Kioskbetreiber deutete daraufhin auf seine Überwachungskameras, woraufhin die Täter ohne Beute aus dem Laden flüchteten.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der Männer, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- männlich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - circa 180 cm groß - Schwarz - trug dunkle Kleidung

Täter 2:

- männlich - circa 160 cm groß - dünne Statur - trug dunkle Kleidung

Täter 3:

- männlich - circa 25 bis 30 Jahre alt - etwa 175 cm bis 180 cm groß - Schwarz - bekleidet mit dunkler Kleidung und einem Anglerhut

Personen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell