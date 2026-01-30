PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260130-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.01.2026, 13:30 Uhr; Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rothenhäuser Damm

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einem 10-jährigen Jungen.

Die entsprechende Pressemitteilung lautete: 260128-1.Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Der Jung erschien heute selbständig und wohlauf an seiner Betreuungseinrichtung.

Hinweise auf Straftaten liegen derzeit nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren