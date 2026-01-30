POL-HH: 260130-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 27.01.2026, 13:30 Uhr; Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rothenhäuser Damm
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einem 10-jährigen Jungen.
Die entsprechende Pressemitteilung lautete: 260128-1.Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg
Der Jung erschien heute selbständig und wohlauf an seiner Betreuungseinrichtung.
Hinweise auf Straftaten liegen derzeit nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Mx.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell