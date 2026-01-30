Polizei Hamburg

POL-HH: 260130-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.01.2026, 13:30 Uhr; Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rothenhäuser Damm

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einem 10-jährigen Jungen.

Die entsprechende Pressemitteilung lautete: 260128-1.Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Der Jung erschien heute selbständig und wohlauf an seiner Betreuungseinrichtung.

Hinweise auf Straftaten liegen derzeit nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

