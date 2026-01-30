Polizei Hamburg

POL-HH: 260130-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf eine Spielhalle in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.01.2026, 01:23 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag eine Spielhalle im Stadtteil Wilstorf überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats der Region Harburg (LKA 184) zufolge betrat der mit einem Mund-Nasen-Schutz maskierte Mann die Geschäftsräume der Spielhalle und verlangte von der Angestellten (65) die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute, einem geringen Bargeldbetrag, zu Fuß in Richtung des Phoenix-Viertels.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Der mutmaßliche Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 180 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer Jeanshose, einer dunklen Oberbekleidung mit Kapuze sowie dunklen Handschuhen

Die Ermittlungen des LKA 184 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

