POL-HH: 260129-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 26.01.2026, 17:30 Uhr; Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 16-Jährigen.
Zum Hintergrund siehe Pressemitteilung 260127-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt.
Das Mädchen wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtteil Borgfelde angetroffen, in Gewahrsam genommen und anschließend in ihre Betreuungseinrichtung zurückgeführt.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
