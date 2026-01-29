Polizei Hamburg

POL-HH: 260129-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 26.01.2026, 17:30 Uhr; Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 16-Jährigen.

Zum Hintergrund siehe Pressemitteilung 260127-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt.

Das Mädchen wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtteil Borgfelde angetroffen, in Gewahrsam genommen und anschließend in ihre Betreuungseinrichtung zurückgeführt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

