POL-HH: 260129-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 26.01.2026, 17:30 Uhr; Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 16-Jährigen.

Zum Hintergrund siehe Pressemitteilung 260127-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt.

Das Mädchen wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtteil Borgfelde angetroffen, in Gewahrsam genommen und anschließend in ihre Betreuungseinrichtung zurückgeführt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg

