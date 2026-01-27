Polizei Hamburg

POL-HH: 260127-1. Erste Erkenntnisse - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Autofahrer in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.01.2026, 06:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lohbrügge, Bergedorfer Straße / Krusestraße

Heute Morgen wurden im Hamburger Stadtteil Lohbrügge bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ein 72-jähriger Autofahrer lebensgefährlich und seine 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 55-jährige Fahrer eines MG auf dem linken Fahrstreifen der Bergedorfer Straße in Richtung Bergedorf, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem Seat eines 72-Jährigen zusammenstieß. Dieser versuchte währenddessen, vom linken auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen, wodurch er mit einem in gleicher Richtung fahrenden BMW eines 63-jährigen Fahrers kollidierte. Im weiteren Verlauf des Verkehrsunfalls schleuderte der MG über die Fahrbahn, drehte sich und stieß dann mit einem ebenfalls in Richtung Mümmelmannsberg fahrenden Tesla eines 33-Jährigen zusammen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 72-jährige Seat-Fahrer lebensgefährlich sowie seine 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten beide Personen nach einer Erstversorgung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 63-jährige BMW-Fahrer sowie der 55-jährige MG-Fahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser transportiert.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und erhielt Hinweise darauf, dass möglicherweise eine plötzliche Erkrankung des 55-jährigen Deutschen ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Daraufhin ordneten sie eine Blutprobenentnahme bei dem Mann an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Polizistinnen und Polizisten setzten zur Rekonstruktion des Unfallhergangs auch einen 3D-Scanner sowie eine Drohne ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Die Bergedorfer Straße wurde in Höhe der Unfallstelle für die Einsatzmaßnahmen von 06:30 Uhr bis 11:27 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Die zuständige Verkehrsdirektion Süd (VD 42) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell