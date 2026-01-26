Polizei Hamburg

POL-HH: 260126-1. Polizei nimmt drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest

Hamburg (ots)

Zeiten:

a) 24.01.2026, 20:06 Uhr b) 24.01.2026, 20:11 Uhr

Orte:

a) Hamburg-Winterhude, Maria-Louisen-Straße b) Hamburg-Rahlstedt, Berner Stieg, U-Bahnhof Berne

Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstagabend unabhängig voneinander im Stadtteil Winterhude einen und in Rahlstedt zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Ein Richter hat mittlerweile Untersuchungshaftbefehle gegen die 28, 34 und 36 Jahre alten Männer erlassen.

a) Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit hatte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 33 die optische Alarmanlage eines Mehrfamilienhauses (MFH) an der Maria-Louisen-Straße bemerkt. Unmittelbar danach sahen die Einsatzkräfte eine männliche Person aus dem Objekt über angrenzende, miteinander verbundene Innenhöfe in Geschäftsräume eines anderen MFH flüchten. Um sich hierfür Zutritt zu verschaffen, hatte der mutmaßliche Einbrecher offenbar die Glasscheibe einer Tür eingeschlagen.

Polizistinnen und Polizisten umstellten mit Unterstützung eines Diensthundes daraufhin das Objekt und nahmen wenig später einen 28-jährigen Albaner vorläufig fest. Im Rahmen seiner Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Stehlgut (unter anderem Schmuck) und Einbruchswerkzeug sicher.

b) Zivilfahnderinnen und -fahnder der Regionen Wandsbek und Mitte II bemerkten zwei Männer, die sich im Stadtteil Volksdorf verdächtig durch wenig frequentierte Straßen bewegten. Den Einsatzkräften gelang es im weiteren Verlauf, die beiden 34 und 36 Jahre alten albanischen Staatsangehörigen in einer U-Bahn im U-Bahnhof Berne anzuhalten und zu kontrollieren.

Bei ihren Durchsuchungen fanden die Polizistinnen und Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug (unter anderem Schraubendreher und Stemmeisen) sowie mutmaßliches Stehlgut (unter anderem Münzen und Schmuck). Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass gegen den 36-Jährigen ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg aufgrund mehrerer Wohnungseinbruchdiebstähle sowie für seinen Begleiter ebenfalls ein Fahndungsersuchen wegen schweren Diebstahls vorlag.

In beiden Fällen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Einsatzort und führte die Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Richter erließ gestern Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer.

Die Ermittlungen werden nun beim LKA 19 (Spezielle Einbruchskriminalität/"Castle") geführt und dauern an. Die Beamtinnen und Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Männer für mehrere Einbruchstaten im Stadtgebiet Hamburg in Betracht kommen.

