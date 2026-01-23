Polizei Hamburg

POL-HH: 260123-1. Eine männliche Person nach Wohnungsbrand in Hamburg-Steilshoop verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 22.01.2026, 18:48 Uhr

Ort: Hamburg-Steilshoop, Gustav-Seitz-Weg

Am Donnerstagabend kam es zu einem Feuer in einer Wohnung einer Seniorenwohnanlage im Stadtteil Steilshoop, bei dem ein 63-jähriger Mann verstarb und eine weitere Bewohnerin Verletzungen erlitt. Das Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei geriet die Erdgeschosswohnung eines 63 Jahre alten Bewohners der Seniorenwohnanlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Im Rahmen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen fanden die Feuerwehrkräfte den 63-Jährigen leblos in der Brandwohnung auf. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen. Sein Leichnam wurde anschließend ins Institut für Rechtsmedizin (IfR) transportiert.

Eine 92-jährige Bewohnerin erlitt durch eine Rauchgasintoxikation leichte Verletzungen und wurde nach erster Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Löscharbeiten evakuierten die Einsatzkräfte sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Bereichs der Wohneinrichtung. Sie wurden teilweise in Notunterkünfte untergebracht.

Insgesamt gelten sechs Wohnungen des Gebäudes derzeit als nicht bewohnbar.

Für die Löscharbeiten wurde der Gustav-Seitz-Weg bis circa 22:20 Uhr voll und die Steilshooper Allee halbseitig gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

