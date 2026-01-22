Polizei Hamburg

POL-HH: 260122-1.Verkehrshinweis und Erreichbarkeit der Polizeipressestelle für den kommenden Freitag

Zeit: 23.01.2026, ab 16:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Aufgrund der Fußballbundesligabegegnung im Millerntorstadion zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV kann es in der Hamburger Innenstadt, insbesondere im Umfeld des Austragungsortes, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Am Freitagabend empfängt der FC St. Pauli im Millerntorstadion den Hamburger SV zum Stadtderby. Im Vorfeld der Begegnung wollen die Fans beider Vereine Fanmärsche durchführen. Hierfür treffen sich die Anhängerinnen und Anhänger des FC St. Pauli ab 16:00 Uhr in der Straße Schulterblatt im Stadtteil Sternschanze. Die Gästefans des Hamburger SV wollen sich ab 17:00 Uhr am Gänsemarkt treffen, um ihren Fanmarsch in Richtung Stadion durchzuführen.

Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung wird empfohlen, mit schienengebundenen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Kraftfahrzeugführenden wird dringend empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren und gegebenenfalls verkehrsarme Zeiten zu nutzen.

Anlässlich des Fußballspiels ist die Polizeipressestelle ab 15:00 Uhr für einsatzbezogene Nachfragen unter der Rufnummer 040/4286-66032 telefonisch erreichbar.

Darüber hinaus ist für journalistische Anfragen, die sich nicht auf den Fußballeinsatz beziehen, weiterhin die Pressestelle und außerhalb der Bürozeiten das Lagezentrum der Polizei wie gewohnt erreichbar.

