PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260122-1.Verkehrshinweis und Erreichbarkeit der Polizeipressestelle für den kommenden Freitag

Hamburg (ots)

Zeit: 23.01.2026, ab 16:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Aufgrund der Fußballbundesligabegegnung im Millerntorstadion zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV kann es in der Hamburger Innenstadt, insbesondere im Umfeld des Austragungsortes, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Am Freitagabend empfängt der FC St. Pauli im Millerntorstadion den Hamburger SV zum Stadtderby. Im Vorfeld der Begegnung wollen die Fans beider Vereine Fanmärsche durchführen. Hierfür treffen sich die Anhängerinnen und Anhänger des FC St. Pauli ab 16:00 Uhr in der Straße Schulterblatt im Stadtteil Sternschanze. Die Gästefans des Hamburger SV wollen sich ab 17:00 Uhr am Gänsemarkt treffen, um ihren Fanmarsch in Richtung Stadion durchzuführen.

Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung wird empfohlen, mit schienengebundenen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Kraftfahrzeugführenden wird dringend empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren und gegebenenfalls verkehrsarme Zeiten zu nutzen.

Anlässlich des Fußballspiels ist die Polizeipressestelle ab 15:00 Uhr für einsatzbezogene Nachfragen unter der Rufnummer 040/4286-66032 telefonisch erreichbar.

Darüber hinaus ist für journalistische Anfragen, die sich nicht auf den Fußballeinsatz beziehen, weiterhin die Pressestelle und außerhalb der Bürozeiten das Lagezentrum der Polizei wie gewohnt erreichbar.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:05

    POL-HH: 2. Nordseegipfel 2026 in Hamburg - Hinweise der Polizei

    Hamburg (ots) - Die Bundesregierung richtet am 26. Januar in Hamburg erstmals den internationalen Nordsee-Gipfel aus. Im Fokus steht der Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Energieversorgung in Europa. Es ist das erste Mal, dass Deutschland den Gipfel ausrichtet. Eingeladen sind die Staats- und Regierungschefs sowie Energieministerinnen und Energieminister aus Belgien, Dänemark, Frankreich, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:32

    POL-HH: 260121-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Stellingen

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 20.01.2026, 14:30 Uhr Tatort: Hamburg-Stellingen, Langenfelder Damm Ein Unbekannter hat gestern eine 86-Jährige im Hamburger Stadtteil Stellingen beraubt und dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei kehrte die 86-Jährige nach einem Einkauf an ihre Wohnanschrift ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:12

    POL-HH: 260121-2. 83-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort

    Hamburg (ots) - Unfallzeit: 02.01.2026, 10:25 Uhr Unfallort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße Anfang Januar wurde ein 83-Jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort lebensgefährlich verletzt. Zu den Hintergründen siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189147. Der Mann erlag letzte Woche seinen schweren Verletzungen und verstarb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren