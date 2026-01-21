Polizei Hamburg

POL-HH: 260121-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.01.2026, 14:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Langenfelder Damm

Ein Unbekannter hat gestern eine 86-Jährige im Hamburger Stadtteil Stellingen beraubt und dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei kehrte die 86-Jährige nach einem Einkauf an ihre Wohnanschrift zurück und betrat ihr Mehrfamilienhaus. Vor ihrer Wohnungstür sprach sie der Unbekannte an, der ihr bis dahin gefolgt sein dürfte und fragte die Seniorin nach der Uhrzeit. Die Frau verweigerte die Auskunft und rief spontan um Hilfe. Daraufhin riss der Mann ihr die Ohrringe aus den Ohrläppchen und flüchtete aus dem Haus in unbekannte Richtung. Ein Nachbar wurde auf die Hilferufe der Frau aufmerksam, kam der Seniorin zur Hilfe und rief die Polizei.

Die 86-Jährige wurde durch den Überfall leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des Räubers, der wie folgt beschrieben wird:

- circa 175 cm groß - "südeuropäische" Erscheinung - schlanke Statur - bekleidet mit einer gelben Jacke

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 134) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell