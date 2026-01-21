POL-HH: 260121-2. 83-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort
Hamburg (ots)
Unfallzeit: 02.01.2026, 10:25 Uhr
Unfallort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße
Anfang Januar wurde ein 83-Jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort lebensgefährlich verletzt.
Zu den Hintergründen siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189147.
Der Mann erlag letzte Woche seinen schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.
Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) dauern an.
