PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260121-2. 83-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.01.2026, 10:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße

Anfang Januar wurde ein 83-Jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort lebensgefährlich verletzt.

Zu den Hintergründen siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189147.

Der Mann erlag letzte Woche seinen schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) dauern an.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren