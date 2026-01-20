PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260120-3. Vermisstenfahndung nach 74-Jährigem aus Hamburg-Neugraben-Fischbek

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 19.01.2026 um 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Neckersstücken

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 74-jährigen Muriz Cigic aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbek und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Vermisste gestern seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des 74-Jährigen führten und er dringend auf Medikamente angewiesen ist, erließ eine Richterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - 167 cm groß
   - kräftige Statur
   - graue Halbglatze
   - bekleidet mit einem hellen Holzfällerhemd, einer weißen 
     Leinenhose, grauen Turnschuhen mit orangefarbenem Emblem der 
     Marke Nike

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

