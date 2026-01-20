Polizei Hamburg

POL-HH: 260120-1. Sendehinweis - Hamburger Fall bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst"

Hamburg (ots)

Zeit: 21.01.2026, 20:15 Uhr

Im Rahmen der morgigen ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird auch ein Hamburger Fall vorgestellt. Eine Ermittlerin des Altonaer Raubdezernates (LKA 124) wird live im Studio über den Fall aus dem Jahr 2011 informieren.

Vor fast 15 Jahren überfielen zwei bis heute unbekannte Täter ein Rentnerpaar in seinem Reihenhaus im Stadtteil Osdorf und fesselten die damals 88-jährigen Eheleute in deren Keller, flüchteten anschließend jedoch ohne Beute.

Nachdem die Strafverfolgungsbehörden Mitte vergangenen Jahres mit Audioaufnahmen der mutmaßlichen Täter an die Öffentlichkeit gegangen sind - siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6076567 -, erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler durch die Ausstrahlung neue Ansätze zur Aufklärung der Tat.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-50 zu melden.

