POL-HH: 260119-6. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 35-Jährigem aus Hamburg-Winterhude
Hamburg (ots)
Zeit: seit 14.12.2025; Ort: Hamburg-Winterhude, Feldahornweg
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg nach dem 35-jährigen Thomas G. aus dem Stadtteil Winterhude.
Zu den Hintergründen wird zunächst auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6197259 hingewiesen.
Aufgrund der öffentlichen Suche erhielt die Polizei Hamburg den Hinweis, dass der Vermisste inzwischen in einem Krankenhaus in Neumünster (Schleswig-Holstein) betreut wird.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
