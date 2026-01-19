Polizei Hamburg

POL-HH: 260119-6. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 35-Jährigem aus Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.12.2025; Ort: Hamburg-Winterhude, Feldahornweg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg nach dem 35-jährigen Thomas G. aus dem Stadtteil Winterhude.

Zu den Hintergründen wird zunächst auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6197259 hingewiesen.

Aufgrund der öffentlichen Suche erhielt die Polizei Hamburg den Hinweis, dass der Vermisste inzwischen in einem Krankenhaus in Neumünster (Schleswig-Holstein) betreut wird.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell