POL-HH: 260120-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 54-Jährigem aus Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.01.2026 um 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Osdorf, Kroonhorst

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich einem 54-jährigen Mann aus dem Stadtteil Osdorf.

Zum Hintergrund wird auf die gestrige Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6199553 verwiesen.

Aufgrund der öffentlichen Suche erhielt die Polizei einen Hinweis, dass der Vermisste sich zur Behandlung in einem Krankhaus befindet. Eine zur Überprüfung eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung bestätige seinen Aufenthalt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

