PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260120-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 54-Jährigem aus Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.01.2026 um 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Osdorf, Kroonhorst

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich einem 54-jährigen Mann aus dem Stadtteil Osdorf.

Zum Hintergrund wird auf die gestrige Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6199553 verwiesen.

Aufgrund der öffentlichen Suche erhielt die Polizei einen Hinweis, dass der Vermisste sich zur Behandlung in einem Krankhaus befindet. Eine zur Überprüfung eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung bestätige seinen Aufenthalt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:22

    POL-HH: 260120-1. Sendehinweis - Hamburger Fall bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst"

    Hamburg (ots) - Zeit: 21.01.2026, 20:15 Uhr Im Rahmen der morgigen ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird auch ein Hamburger Fall vorgestellt. Eine Ermittlerin des Altonaer Raubdezernates (LKA 124) wird live im Studio über den Fall aus dem Jahr 2011 informieren. Vor fast 15 Jahren überfielen zwei bis heute unbekannte Täter ein Rentnerpaar in seinem ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 16:44

    POL-HH: 260119-5. Vermisstenfahndung nach 54-Jährigem aus Hamburg-Osdorf

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 15.01.2026 um 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Osdorf, Kroonhorst Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 54-jährigen Mann aus dem Stadtteil Osdorf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Vermisste letzten Donnerstag seine Wohnung und ist seitdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren