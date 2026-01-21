PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260121-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 74-Jährigem aus Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 19.01.2026 um 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Neckersstücken

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich einem 74-jährigen Mann aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbek.

Zum Hintergrund wird auf die gestrige Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6200326 verwiesen.

Nachdem der Gesuchte gestern mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankhaus gebracht wurde, konnte der Mann mit Hilfe der öffentlichen Suche als der Vermisste identifiziert werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Pap.

