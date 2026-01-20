Polizei Hamburg

POL-HH: 260120-4. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen aufgrund des Verdachts des Geldtransfers in Zusammenhang mit Drogenhandel in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: seit Juli 2025

Tatorte: Hamburg-Bahrenfeld

Einsatzkräfte der Polizei haben gestern im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei Tatverdächtige vollstreckt, die im Verdacht stehen, als Mitglieder einer Bande Drogengelder transferiert zu haben. Gegen einen 21-Jährigen erließ eine Richterin heute einen Haftbefehl.

Ermittlerinnen und Ermittler des Drogendezernats (LKA 62) nahmen bereits im September 2024 drei Tatverdächtige vorläufig fest, die im Verdacht stehen, im größeren Umfang mit Drogen gehandelt zu haben. (siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5873203)

Während der anhaltenden umfangreichen Ermittlungen geriet im Januar 2025 ein 29-Jähriger Deutscher in den Fokus der Kriminalbeamtinnen- und -beamten. Dieser steht im Verdacht, als Teil einer Gruppe im Hintergrund agiert und zudem bei der Einfuhr von sowie dem Handel mit Kokain im mindestens dreistelligen Kilogrammbereich logistisch beteiligt gewesen zu sein. Daraufhin vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtteil Rothenburgsort und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der zu dem Zeitpunkt 29-Jährige dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin erließ anschließend einen Haftbefehl.

Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei 21-jährige Männer. Die beiden deutschen Staatsangehörigen sind verdächtig, die illegal erwirtschafteten Dealgelder entgegengenommen und an Dritte, teilweise noch unbekannte Personen, zur Finanzierung weiterer Drogengeschäfte oder zur Anschaffung von Wertgegenständen weitergeleitet zu haben.

Zwischen Ende Juli und September des vergangenen Jahres sollen nach derzeitigen Erkenntnissen in mindestens 96 Fällen mehr als 2,9 Millionen Euro entgegengenommen und zum Großteil weitergeleitet worden sein. Aufgrund dieser Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung der beiden Brüder in Bahrenfeld, die gestern durch Polizistinnen und Polizisten des LKA 62 vollstreckt wurden. Hierbei wurden mehr als 10.000 Euro Bargeld sowie diverse Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Ein Tatverdächtiger wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort erließ eine Haftrichterin heute einen Haftbefehl gegen den Mann. Sein Bruder blieb auf freiem Fuß, da keine Haftgründe bestehen.

Die gemeinsam von LKA 62 und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell