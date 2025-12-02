PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Parkrempler unter erheblichem Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Mainz Bretzenheim (ots)

Am Dienstag, dem 02.12.2025 kam es gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Mainz-Bretzenheim zu einer Parkplatzkollision. Nach bisherigem Erkenntnisstand stieß der 44jährige Fahrer eines Kleinwagens gegen einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten BMW. Der Fahrer des Kleinwagens sei im Anschluss durch einen bisher unbekannten Unfallzeugen angesprochen und auf den Unfall aufmerksam gemacht worden. Die Polizei bittet diesen oder weitere Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel.: 06131 6534350 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz

