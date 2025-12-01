PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMZ: Vermisstensuche - Hubschraubereinsatz in Hechtsheim

Mainz (ots)

Am Montagabend kam es im Bereich Mainz-Hechtsheim zu einem Einsatz des Polizeihubschraubers. Anlass war die Suche nach einer Person auf Grund des Verdachts eines medizinischen Notfalls. Die Person konnte nach ca. 1 1/2 Stunden wohlbehalten in Hechtsheim angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

