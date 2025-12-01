POL-PDMZ: Vermisstensuche - Hubschraubereinsatz in Hechtsheim
Mainz (ots)
Am Montagabend kam es im Bereich Mainz-Hechtsheim zu einem Einsatz des Polizeihubschraubers. Anlass war die Suche nach einer Person auf Grund des Verdachts eines medizinischen Notfalls. Die Person konnte nach ca. 1 1/2 Stunden wohlbehalten in Hechtsheim angetroffen werden.
Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell