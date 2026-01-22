Polizei Hamburg

POL-HH: 260122-4. Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.01.2026, 13:10 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee (Höhe Henny-Schütz-Allee)

Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem es Mittwochmittag zu einem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil einer 30-jährigen Frau im Stadtteil Langenhorn gekommen ist. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt (LKA 42) führt die Ermittlungen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befand sich die 30-Jährige nahe einer Grünfläche im Bereich der Langenhorner Chaussee/ Henny-Schütz-Allee, als sie zunächst unvermittelt von einem unbekannten Mann mit mehreren Faustschlägen angegriffen und im weiteren Verlauf mutmaßlich sexuell motiviert attackiert wurde.

Der Geschädigten gelang es, sich von dem Unbekannten, den sie als Mann mit arabischem Erscheinungsbild beschrieb, loszureißen und wegzulaufen. Nachdem sie Schutz in einer nahegelegenen Gesundheitseinrichtung gesucht hatte, wurde von dort aus die Polizei alarmiert.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - etwa 30 - 50 Jahre alt - ca. 180 -190 cm groß - Drei-Tage-Bart - schwarze Haare - dunkle Augen - dunkelgraue Jogginghose - dunkle Sweatshirt-Jacke mit Knopfleiste und Kapuze - auffallender Speichelfluss

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Angreifer geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

