Polizei Hamburg

POL-HH: 260123-3. Polizeieinsatz anlässlich der Bundesligabegegnung FC St. Pauli - Hamburger SV

Hamburg (ots)

Zeit: 23.01.2026, ab 16:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Heute Abend fand die Bundesligabegegnung zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV im Millerntorstadion statt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

In der Vorlaufphase trafen sich Anhängerinnen und Anhänger des Hamburger SV am Gänsemarkt und machten sich gegen 17:45 Uhr in Form eines Fanmarsches auf den Weg zum Gästeeingang des Millerntorstadions. An dem Marsch nahmen rund 3.000 Personen teil. Die Fans des FC St.Pauli sammelten sich frühzeitig für einen Fanmarsch im Stadtteil Sternschanze und zogen ab 18:00 Uhr mit etwa 5000 Teilnehmenden vom Schulterblatt zum Stadion.

Beide Fanmärsche verliefen bis auf das Zünden von Pyrotechnik ohne größere Vorkommnisse.

Im Stadion kam es vor und während des Spiels in den Fanblöcken beider Mannschaften ebenfalls zum Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände.

Nach Spielende verließen die Anhängerinnen und Anhänger beider Vereine das Stadion ohne besondere Vorkommnisse. Die Gästefans begaben sich mit einem Fanmarsch von mehreren Hundert Personen in das Vergnügungsviertel St. Pauli.

Während des Gesamteinsatzes kam es im Zusammenhang mit vereinzelten Straftaten zu Identitätsfeststellungen. Valide Zahlen zu eingeleiteten Ermittlungsverfahren, Fest- und Ingewahrsamnahmen lagen zum Zeitpunkt der Fertigung dieser Pressemitteilung noch nicht vor.

Die Polizei Hamburg hat die Spielbegegnung mit knapp 1.200 Polizistinnen und Polizisten begleitet und wurde hierbei von Einsatzkräften aus Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie von der Bundespolizei unterstützt.

Polizeisprecher Christan Schreiber: "Aus polizeilicher Sicht sind wir mit dem Verlauf des Einsatzes beim heutigen Stadtderby sehr zufrieden. Es gab keine größeren Sicherheitsstörungen. Unter Berücksichtigung der letzten Derbys, sowie einer intensiven Einsatzvorbereitung, die auch einen konstruktiven Austausch mit beiden Vereinen beinhaltete, konnte unser Einsatzkonzept modifiziert und damit die Zahl der Einsatzkräfte für dieses Spiel deutlich reduziert werden. Die in diesem Zusammenhang getroffenen Absprachen haben sich als tragfähig erwiesen, sodass die Sicherheit der Veranstaltung jederzeit gewährleistet war. Dieses erfreuliche Ergebnis ist auch dem vertrauensvollen Dialog zwischen der Polizei, dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV zu verdanken. Die Gespräche werden fortgesetzt."

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der zunächst vorliegenden Erkenntnisse.

Schl

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell