Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großkatze auf der Autobahn - Polizei rettet plüschige Ausreißer!

POL-PDNW: Großkatze auf der Autobahn - Polizei rettet plüschige Ausreißer!
  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen Ruchheim (ots)

Am Morgen des 27.12.2025 wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim durch eine besorgte Verkehrsteilnehmerin über einen vermeintlichen Tiger auf der Fahrbahn informiert. Auf Grund der möglichen Gefährdungslage begab sich umgehend eine Streifenwagenbesatzung mit erhöhter Aufmerksamkeit zum Einsatzort. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der gemeldeten Großkatze handelte es sich um einen Plüschtiger, der gemeinsam mit zahlreichen weiteren Kuscheltieren offenbar eine ungeplante Reise über die BAB650, in Fahrtrichtung Ludwigshafen angetreten hatte. Durch das schnelle und professionelle Handeln der Einsatzkräfte konnten sämtliche Stofftiere unverletzt gerettet werden. Der Verkehr wurde nur kurzzeitig beeinträchtigt. Die geretteten Kuscheltiere befinden sich nun in polizeilichen Gewahrsam und werden dort artgerecht gehalten. Die Polizei weist alle Weihnachtsreisenden daraufhin, ihre Geschenke gut zu sichern, dass alle Fahrzeuginsassen und Geschenke wohlbehalten ihr Ziel erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Happersberger
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

