POL-HH: 260126-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 66-Jährigem aus Hamburg-Bergedorf

Zeit: seit 25.01.2026 um 14:15 Uhr

Ort: Hamburg-Bergedorf, Chrysanderstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 66-jährigen Mann aus dem Stadtteil Bergedorf.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6204441 verwiesen.

Der Vermisste ist heute Abend selbstständig nach Hause zurückgekehrt und wurde im Anschluss vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

