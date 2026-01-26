Polizei Hamburg

POL-HH: 260126-2. Vermisstenfahndung nach 66-Jährigem aus Hamburg-Bergedorf

Hamburg

Zeit: seit 25.01.2026 um 14:15 Uhr

Ort: Hamburg-Bergedorf, Chrysanderstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 66-jährigen Torsten Klein aus dem Stadtteil Bergedorf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Vermisste gestern Nachmittag seine Wohnung in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des 66-Jährigen führten und für ihn eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, erließ eine Richterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- 181 cm groß

- schlanke Statur

- lange schwarz-graue Haare (zum Pferdeschwanz gebunden)

- blaue Augen

- Dreitagebart

- bekleidet mit einem schwarzen Fleece-Pullover, einer blauen Jeans und braunen Winterstiefeln

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Bergedorf (LKA 171) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

