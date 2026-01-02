PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen verhindert Schmuggel von besonderem Goldschmuck im Reiseverkehr

Frankfurt am Main (ots)

Am 08. Dezember kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus Qatar im grünen Ausgang für anmeldefreie Waren. Bei der Röntgenkontrolle der drei Gepäckstücke einer Reisenden stellten die Zöllnerinnen und Zöllner augenscheinlich Goldschmuck fest. Bei der händischen Kontrolle fanden sie dann insgesamt drei Schmuckstücke aus Gold. Hierbei handelte es sich um einen Armreif, einen Ring und eine Krone.

Goldschmuck wie Armreife, Ringe und Ketten werden regelmäßig aus einigen Ländern mitgebracht. So eine Krone ist dann schon etwas seltener, so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. Gegen die Reisende wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet und der Schmuck sichergestellt. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf mehr als 2.000,- Euro.

Zusatzinformation:

Bei Flug- und Seereisen aus Nicht-EU-Ländern dürfen Reisende ab 15 Jahren Waren im Wert von bis zu 430 Euro abgabenfrei einführen. Waren, die die Reisefreimengen überschreiten oder Verboten und Beschränkungen unterliegen, müssen durch Reisende im roten Ausgang beim Zoll angemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Frankfurt am Main
Stabsstelle Kommunikation
Isabell Gillmann
Telefon: 069 / 690-74189
E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

