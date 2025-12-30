Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Mehr als 19 Kilogramm Kokain durch Frankfurter Flughafenzoll beschlagnahmt - Rauschgiftspürhund "Fly" erschnüffelt Rauschgift im Reisekoffer

Frankfurt am Main (ots)

Am 4. Dezember beschlagnahmte der Zoll am Frankfurter Flughafen insgesamt 19,40 Kilogramm Kokain in einem Reisekoffer aus Sao Paulo/ Brasilien. Bei der Gepäckabsuche zeigte Rauschgiftspürhund "Fly", ein belgischer Schäferhund, einen grauen Koffer an. Bei der anschließenden Röntgenkontrolle stellten die Beamten mehrere Pakete mit organischem Material fest. Ein daran durchgeführter Rauschgiftschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Parallel zu dieser Gepäckkontrolle erfolgte auch eine Passagierkontrolle desselben Fluges. Hier trafen die Zollbediensteten auf einen 37- jährigen Rei-senden, der auf Befragen hin widersprüchliche Angaben zu seiner Reise. Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung konnte der Koffer mit dem Kokain diesem Reisenden zugeordnet werden.

Der 37- jährige mutmaßliche Schmuggler wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Insgesamt handelte es sich um eine Menge von 19,40 Kilogramm mit einem Straßenverkaufswert von fast 1,3 Millionen Euro.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Sachverhalt erst jetzt veröffentlicht werden.

Zusatzinformation:

Der Zoll am Frankfurter Flughafen machte hinsichtlich aller Drogenarten bereits im ersten Halbjahr 2025 zahlreiche Feststellungen. In insgesamt 3.524 Fällen im Fracht-, Post- und Reiseverkehr wurden bereits 436 Kilogramm Kokain, 5.080 Kilogramm Ha-schisch und Marihuana, 3.153 Kilogramm Khat, fast 500 Kilogramm betäubungsmittelhaltige Tabletten (z.B. Ecstasy, Amphetamine, Opioide) sowie 197 Kilogramm Stoffe nach dem NpSG (Neue psychoaktive Substanzen, z.B. Ketamin) durch den Zoll am Flughafen aus dem Verkehr gezogen.

