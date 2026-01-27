Polizei Hamburg

POL-HH: 260127-3. "Krimisalon" im Polizeimuseum Hamburg - Spannende Lesung im Januar

Hamburg

Zeiten: 29.01.2026 und 30.01.2026, 19:00 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg, Polizeimuseum Hamburg

Auch in diesem Jahr finden weitere, spannende Veranstaltungen des "Krimisalons" im Polizeimuseum Hamburg statt. Zu Jahresbeginn liest der Schauspieler und Synchronsprecher Sascha Rotermund aus einem bekannten Psychothriller vor.

In dem Bestseller "FAKE - Wer soll Dir jetzt noch glauben?" vom Autor Arno Strobel wird ein Mann verdächtigt, kurz zuvor eine Frau entführt und misshandelt zu haben. Sascha Rotermund leiht diesem Psychothriller seine Stimme und bietet Zuhörenden einen aufschlussreichen Abend, der sich mit der Frage beschäftigt, was in einer Welt voller Täuschungen und Unsicherheiten noch als wahr gelten kann.

In den kommenden Monaten finden zudem weitere Veranstaltungsabende statt. Details zu den anstehenden Lesungen sowie Ticketinformationen finden Sie unter: https://www.polizeimuseum.hamburg/bevorstehende-krimisalon-lesungen-795406

Die Polizei Hamburg freut sich auf spannende Abende.

Literaturbegeisterte sind herzlich eingeladen, an dieser Lesung teilzunehmen. Eintrittskarten können über bekannte Vorverkaufsstellen erworben werden.

Hinweis für Medienschaffende:

Sie werden gebeten, sich bis zum 28. Januar 2026 unter polizeimuseum.hamburg@ak.polizei.hamburg.de für die Lesung anzumelden. Ein Einlass für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ist nur mit Ihrer bestätigten Einladung und gültigem Ausweisdokument möglich.

