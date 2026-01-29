Polizei Hamburg

POL-HH: 260129-2. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeiten: 31.01.20226 - 01.02.2026; Orte: Hamburger Innenstadt und Hamburg-Bahrenfeld

Am kommenden Wochenende finden in der Hamburger Innenstadt erneut zahlreiche Demonstrationen statt. Zudem kommt es am Samstagabend zur Bundesligabegegnung zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München im Volksparkstadion. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Für den kommenden Samstag sind von Privatpersonen, Verbänden, Bürgerinitiativen etc. mehrere Demonstrationen bei der Versammlungsbehörde der Polizei Hamburg angemeldet worden. Neben stationären Versammlungen finden überwiegend im Innenstadtbereich auch einige Aufzüge statt, bei denen insgesamt mehrere tausend Teilnehmende von den Veranstaltenden erwartet werden.

Dazu ist am Abend das Heimspiel des Hamburger SV gegen den FC Bayern München im Volksparkstadion angesetzt. Mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Stadionumfeld ist zu rechnen.

Die Polizei empfiehlt Kraftfahrzeugführenden, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren und allen Besucherinnen und Besuchern auf die Angebote des ÖPNV zurückzugreifen.

Nähere Informationen sind hier zu finden: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell