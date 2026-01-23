PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtragsmeldung: Busfahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Tönisvorst (ots)

In unserer gestrigen Meldung 51 berichteten wir über einen schweren Unfall mit einem Linienbus in der Anrather Straße in Tönisvorst. Inzwischen schwebt der Busfahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat ermittelt weiterhin zur Unfallursache. /jk (53)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
  • 23.01.2026 – 13:48

    POL-VIE: Einbruch in Zimmer einer städtischen Unterkunft - Haben Sie Hinweise?

    Brüggen (ots) - Am Donnerstag, 22. Januar 2026, kam es zwischen 1 Uhr und 13 Uhr zu einem Einbruch in ein Zimmer einer Kommunalunterkunft in der Borner Straße in Brüggen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Zimmer und entwendete elektronische Geräte und Tabak. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet ...

  • 22.01.2026 – 19:50

    POL-VIE: Tönisvorst: Linienbus verunfallt - Fahrer lebensgefährlich verletzt

    Tönisvorst (ots) - Am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der 44-jährige Fahrer war auf der Anrather Straße in Richtung Vorst unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Insgesamt saßen 13 Personen im Bus, darunter ...

  • 22.01.2026 – 15:46

    POL-VIE: Unfall im Gegenverkehr - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

    Schwalmtal (ots) - Am gestrigen Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Waldnieler Straße in Amern. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Heinsberg war hier von Waldniel aus in Richtung Amern unterwegs. Nach einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 68-jährigen Schwalmtalers, der in Richtung Waldniel fuhr. Sein Pkw schleuderte herum und ...

