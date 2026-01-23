POL-VIE: Nachtragsmeldung: Busfahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Schwalmtal (ots) - Am gestrigen Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Waldnieler Straße in Amern. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Heinsberg war hier von Waldniel aus in Richtung Amern unterwegs. Nach einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 68-jährigen Schwalmtalers, der in Richtung Waldniel fuhr. Sein Pkw schleuderte herum und ...

mehr