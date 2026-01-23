POL-VIE: Nachtragsmeldung: Busfahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr
Tönisvorst (ots)
In unserer gestrigen Meldung 51 berichteten wir über einen schweren Unfall mit einem Linienbus in der Anrather Straße in Tönisvorst. Inzwischen schwebt der Busfahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat ermittelt weiterhin zur Unfallursache. /jk (53)
