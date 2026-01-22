PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall im Gegenverkehr - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Waldnieler Straße in Amern. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Heinsberg war hier von Waldniel aus in Richtung Amern unterwegs. Nach einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 68-jährigen Schwalmtalers, der in Richtung Waldniel fuhr. Sein Pkw schleuderte herum und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen weiteren Pkw, der ebenfalls in Richtung Waldniel unterwegs war. Der 68-blieb unverletzt. Die 37-jährige Heinsbergerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /wg 50)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

