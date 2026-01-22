Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwer verletzter E-Scooter-Fahrer nach Sturz

Viersen (ots)

In Viersen kam es am 21.01.2026 gegen 23:30 Uhr an der Ecke Am Schluff/An der Bahn zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Viersen stürzte hier offenbar ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein verantwortungsbewusster Radfahrer fand den 51-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Ein Team der Polizei stellte fest, dass der Viersener offenbar unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest war positiv. Der Verletzte wurde zur Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /rb (49)

