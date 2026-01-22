Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Viersen: Mann mit Haftbefehl festgenommen - Ein Polizeibeamter leicht verletzt

Viersen (ots)

Am gestrigen Mittwoch nahm die Polizei in Viersen einen 28-jährigen Willicher fest, der vom Amtsgericht Krefeld wegen verschiedener Verkehrsdelikte, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort in zwei Fällen sowie die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Seine Strafe hatte der 28-Jährige jedoch nicht angetreten. Im Rahmen der Vollstreckung des Haftbefehls leistete der Willicher Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter der Polizei Viersen leicht verletzt - er blieb dienstfähig. Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. /jk (46)

