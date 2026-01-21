Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau wird im Krankenhaus von Dieb bestohlen

Kempen (ots)

Eine 97-jährige Frau liegt derzeit im Krankenhaus an der Von-Broichhausen-Allee. Gestern, gegen 14 Uhr, betrat ein junger Mann das Zimmer der Seniorin. Er teilte ihr mit, dass sie im Rahmen weiterer Untersuchungen ihre Ringe abnehmen müsse. Er half ihr, die Ringe abzuziehen, und verstaute sie angeblich im Nachtschrank. Anschließend verließ er das Behandlungszimmer, und die Dame wartete darauf, für die Untersuchung abgeholt zu werden. Dies geschah jedoch nicht, und kurz darauf stellte sie fest, dass ihre Ringe gestohlen worden waren. Sie beschreibt den Mann wie folgt: Er war etwa 25 Jahre alt, hatte dunkle Haare, war dünn und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug typische "Pflegerbekleidung" in Blau. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (44)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell