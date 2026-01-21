PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Willich (ots)

Der Einbruch ereignete sich am Dienstag, den 20.01.2026, im Zeitraum zwischen 10:15 und 18:00 Uhr in Willich auf der Süchtelner Straße in Willich. Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden von dem Unbekannten durchwühlt, Schmuck und Bargeld wurden gestohlen. Die unbekannte Person flüchtete in unbekannte Richtung. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch auf der Süchtelner Straße in Willich? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (42)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

