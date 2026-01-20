Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Ein 37-jähriger Mann aus Tönisvorst wollte von einem Parkplatz nach rechts in die Anrather Straße in Vorst einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Radfahrer aus Tönisvorst, der auf dem dortigen Radweg in Richtung Ortsausgang fuhr. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und wurde schwer verletzt. /jk (39)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell