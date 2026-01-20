POL-VIE: Vandalismus an Bushaltestellenhäuschen - Polizei sucht Hinweise

Kreispolizeibehörde Viersen

Vandalismus an Bushaltestellenhäuschen - Polizei sucht Hinweise

Viersen

Am Montagabend kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Bushaltestellenhäuschen in Viersen. Ein Anwohner meldete der Polizei um 20:30 Uhr ein beschädigtes Bushaltestellenhäuschen am Willy-Brandt-Ring/Hoserkrichweg in Viersen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Häuschen in Fahrtrichtung Freiheitsstraße zwei eingeschlagene Scheiben hatte. Gegen 22:10 Uhr meldete ein weiterer Anwohner aus der Königsallee der Polizei, dass er einen lauten Knall wahrgenommen habe. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren. Sie unterhielten sich in akzentfreiem Deutsch. Kurz darauf flüchteten sie zu Fuß in Richtung des Parkplatzes in der Burgstraße. Ob die beiden Männer auch für das erste zerstörte Bushaltestellenhäuschen verantwortlich sind, wird derzeit ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 3 zu melden. /jk (40)

