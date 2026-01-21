PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendliche nach Bandendiebstählen verurteilt

Polizei Viersen (ots)

Aufgrund einer Serie von schweren Bandendiebstählen, die in den Jahren 2024 und 2025 neben dem Kreis Viersen auch in Mönchengladbach und dem Kreis Kleve verübt worden sind, mussten sich nun drei Angeklagte vor dem Schöffengericht Mönchengladbach verantworten. Die aus dem Kreis Viersen stammenden Jugendlichen bzw. Heranwachsenden drangen dabei gewaltsam in Firmen, Werkstätten und Gastronomiebetriebe ein und entwendeten dort in der Hauptsache Bargeld, Tresore und Kraftfahrzeuge. Vor Gericht zeigten sich die Angeklagten vollumfänglich geständig. Am 20.01.2026 fielen nun die Urteile. Ein 20-jähriger Angeklagter wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Ein 17-jähriger Angeklagter wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Bei einem dritten, 18-jährigen Angeklagten wurde die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Das Verfahren gegen einen vierten Angeklagten wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. (41)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 12:35

    POL-VIE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Tönisvorst-Vorst (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Ein 37-jähriger Mann aus Tönisvorst wollte von einem Parkplatz nach rechts in die Anrather Straße in Vorst einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Radfahrer aus Tönisvorst, der auf dem dortigen Radweg in Richtung Ortsausgang fuhr. Der Radfahrer stürzte durch den ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:09

    POL-VIE: Auto landet nach Unfall im Graben - Fahrer muss zur Blutprobe

    Schwalmtal (ots) - Am Sonntagmorgen ereignete sich der Unfall gegen 06.30 Uhr auf der Straße Heidend. Hier war ein Pkw in der langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Der 23-jährige Fahrer aus Schwalmtal sowie seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der ...

    mehr
