Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Trickbetrug: 69-jährige Frau verhindert Betrug

Kempen (ots)

Am 19. Januar 2026 klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 69-jährigen Frau in Kempen, Neustraße und gab sich als Mitarbeiter eines Internetanbieters aus. Nachdem die Frau kein Interesse an einem Internetvertrag zeigte, verließ der Mann das Haus. Am folgenden Tag, dem 20. Januar 2026, klingelten erneut ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür. Sie behaupteten, sie seien auch Angestellte des Internetanbieters und der Mann vom Vortag habe etwas in der Wohnung vergessen. Da dieser jedoch nie die Wohnung betreten hatte, wurde die Frau misstrauisch. Sie konnte beobachten, wie der Mann versuchte, seinen Fuß in den Türbereich zu stellen, daraufhin schloss sie die Tür noch schnell genug. Durch ihre schnelle und richtige Reaktion konnte die 69-Jährige vermutlich einen Betrug verhindern. Die Polizei weist darauf hin, dass Trickdiebe häufig versuchen, durch falsche Angaben Vertrauen zu gewinnen. Insbesondere ältere Menschen sollten bei ungebetenen Besuchern immer wachsam sein. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, die Polizei oder das betreffende Unternehmen zu kontaktieren. /rb (43)

