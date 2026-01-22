Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Tönisvorst (ots)

Am 21.01.2026 ereignete sich zwischen 07:45 Uhr und 18:56 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Weberstraße in Tönisvorst. Es wird angenommen, dass sich mindestens ein unbekannter Täter von außen Zutritt zum Balkon im ersten Obergeschoss verschaffte und anschließend gewaltsam durch die Balkontür ins Haus gelangte. Der bislang unbekannte Täter stahl Schmuck und Bargeld. Der zweite Einbruch wurde am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr ein Einbruch in Tönisvorst auf der Straße Biwak verzeichnet. Das freistehende Einfamilienhaus wurde von mindestens einem bislang unbekannten Täter durchwühlt. Der Täter verschaffte sich über die Rückseite des Hauses Zutritt zum Gebäude, indem er eine Tür aufhebelte. Gemäß vorläufigen Feststellungen stahlen der oder die Einbrecher Bargeld. Sollten Sie Hinweise auf Tatverdächtige im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen haben, so setzen Sie sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0 in Verbindung. /rb (48)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell