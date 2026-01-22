Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Mülltonnen in Flammen - Kripo sucht Zeugen

Willich (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, ereignete sich ein Brand in Willich auf der Straße Kleine Frehn. Gegen 06:00 Uhr wurde durch einen Anwohner festgestellt, dass mehrere Mülltonnen in Brand geraten waren. Daraufhin informierte er die Feuerwehr, welche den Brand rasch löschte. Die Ursache für den Brand konnte bislang nicht eindeutig ermittelt werden. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie Hinweise bezüglich des Brandes auf der Kleinen Frehn haben, so setzen Sie sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung, das unter der Telefonnummer 02162/377-0 erreichbar ist. /rb (47)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell