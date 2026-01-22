PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Linienbus verunfallt - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der 44-jährige Fahrer war auf der Anrather Straße in Richtung Vorst unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Insgesamt saßen 13 Personen im Bus, darunter fünf Minderjährige. Der Busfahrer aus Erkrath war zunächst eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus dem Bus geborgen werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Drei weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand schwer verletzt, weitere neun Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Neuss unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /jk (51)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:46

    POL-VIE: Unfall im Gegenverkehr - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

    Schwalmtal (ots) - Am gestrigen Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Waldnieler Straße in Amern. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Heinsberg war hier von Waldniel aus in Richtung Amern unterwegs. Nach einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 68-jährigen Schwalmtalers, der in Richtung Waldniel fuhr. Sein Pkw schleuderte herum und ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:47

    POL-VIE: Schwer verletzter E-Scooter-Fahrer nach Sturz

    Viersen (ots) - In Viersen kam es am 21.01.2026 gegen 23:30 Uhr an der Ecke Am Schluff/An der Bahn zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Viersen stürzte hier offenbar ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein verantwortungsbewusster Radfahrer fand den 51-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Ein Team der Polizei stellte fest, dass der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:47

    POL-VIE: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Tönisvorst (ots) - Am 21.01.2026 ereignete sich zwischen 07:45 Uhr und 18:56 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Weberstraße in Tönisvorst. Es wird angenommen, dass sich mindestens ein unbekannter Täter von außen Zutritt zum Balkon im ersten Obergeschoss verschaffte und anschließend gewaltsam durch die Balkontür ins Haus gelangte. Der bislang unbekannte Täter stahl Schmuck und Bargeld. Der zweite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren