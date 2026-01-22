Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Linienbus verunfallt - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der 44-jährige Fahrer war auf der Anrather Straße in Richtung Vorst unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Insgesamt saßen 13 Personen im Bus, darunter fünf Minderjährige. Der Busfahrer aus Erkrath war zunächst eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus dem Bus geborgen werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Drei weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand schwer verletzt, weitere neun Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Neuss unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /jk (51)

