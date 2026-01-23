POL-VIE: Einbruch in Zimmer einer städtischen Unterkunft - Haben Sie Hinweise?
Brüggen (ots)
Am Donnerstag, 22. Januar 2026, kam es zwischen 1 Uhr und 13 Uhr zu einem Einbruch in ein Zimmer einer Kommunalunterkunft in der Borner Straße in Brüggen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Zimmer und entwendete elektronische Geräte und Tabak. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (52)
