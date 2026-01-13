POL-MK: Die vermisste 47-jährige Frau wurde gefunden

Iserlohn (ots) - Eine 69-Jährige wurde vor einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße bestohlen. Um 10 Uhr verließ sie gestern das Geschäft und wurde von einem Mann angesprochen, er wolle Geld gewechselt haben. Die Dame schaute mit dem Mann durch ihr Münzfach im Portemonnaie und wechselte das Geld. Doch am Auto angekommen bemerkte sie den Diebstahl. Offenbar fehlte nun ein dreistelliger Geldbetrag aus dem Portemonnaie, ...

