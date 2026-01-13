Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden (ots)
1. Messstelle Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße; Zeit 12.01.2026, 14:05 bis 15:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 72; Verwarngeldbereich 16; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 51 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Menden-Schwitten, B7/schwitterberg; Zeit 12.01.2026, 15:45 bis 17:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 324; Verwarngeldbereich 19; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 92 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde HSK.
3. Messstelle Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße; Zeit 12.01.2026, 17:25 bis 19 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 233; Verwarngeldbereich 26; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
