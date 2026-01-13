PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots)

1. Messstelle Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße; Zeit 12.01.2026, 14:05 bis 15:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 72; Verwarngeldbereich 16; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 51 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle	Menden-Schwitten, B7/schwitterberg;
Zeit				12.01.2026, 15:45 bis 17:05 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		324;
Verwarngeldbereich 		19;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		92 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	HSK.
3. Messstelle	Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße;
Zeit				12.01.2026, 17:25 bis 19 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		233;
Verwarngeldbereich 		26;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

