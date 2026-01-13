Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wechseltrick: Unbekannter bestiehlt Seniorin
Iserlohn (ots)
Eine 69-Jährige wurde vor einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße bestohlen. Um 10 Uhr verließ sie gestern das Geschäft und wurde von einem Mann angesprochen, er wolle Geld gewechselt haben. Die Dame schaute mit dem Mann durch ihr Münzfach im Portemonnaie und wechselte das Geld. Doch am Auto angekommen bemerkte sie den Diebstahl. Offenbar fehlte nun ein dreistelliger Geldbetrag aus dem Portemonnaie, der unbekannte Mann war auch fort. Nun sucht die Polizei Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist. Er sei 160-170cm groß, 30-50 Jahre alt, dunkel gekleidet und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen. (lubo)
