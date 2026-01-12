PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Iserlohn (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Barbarastraße sucht die Polizei nach einem flüchtigen Fahrradfahrer. Gegen 18.20 Uhr wollte die Fahrerin eines grauen VW Up! nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen. Genau in dem Moment, als sie abbog, setzte ein Fahrradfahrer zum Überholen an. Das Fahrrad prallte gegen den Wagen und verursachte Beule und Kratzer. Der Fahrradfahrer hatte es offenbar eilig: Er flüchtete in Richtung Bieler Straße/Dortmunder Straße über die Rot zeigende Kreuzungs-Ampel. Der Fahrradfahrer ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und war dunkel gekleidet. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

