Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++ Wintereinbruch fordert die Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg +++ Drei Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten am Freitag +++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lüchow-Dannenberg (ots)

Lüchow-Dannenberg (hbi) Überraschend kam er nicht, der Winter kurz nach dem Jahreswechsel in Lüchow-Dannenberg. Dennoch hatten einige Autofahrer mit den Straßenbedingungen zu kämpfen, was nicht ohne Folgen blieb. Insgesamt dreimal wurde die Feuerwehr in Lüchow-Dannenberg am Freitag (02.01.2026) zu Verkehrsunfällen alarmiert.

Gegen 9:30 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle in Lüchow ein: auf der B216 zwischen Metzingen und Göhrde kollidierten zwei Fahrzeuge auf schneeglatter Fahrbahn miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Personen teils schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei bis in die Mittagsstunden voll gesperrt werden.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Nachmittag gegen 16:15 Uhr auf der B248 bei Jameln. Ein Mann kam mit seinem Kleintransporter bei schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und kippte im Seitenraum um. Der Fahrer wurde dabei scher verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr retteten den Verletzten und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war für die Dauer von ungefähr zwei Stunden voll gesperrt.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall bei Jameln kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall im Kreisgebiet. Zwischen Restorf und Brünkendorf (Samtgemeinde Gartow) war ein PKW bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt.

Neben der Fahrerin befand sich ein Hund im Fahrzeug, der durch die Feuerwehr unverletzt und problemlos aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte. Die Fahrerin selbst war wach und ansprechbar, jedoch im Fahrzeug eingeschlossen. Zur patientenschonenden Rettung setzte die Feuerwehr hydraulisches Rettungsgerät ein. Die Einsatzkräfte öffneten so das Fahrzeug über die Beifahrertür, um der Fahrerin einen möglichst sicheren und schonenden Rettungsweg zu ermöglichen. Nach der Befreiung wurde die Patientin dem Rettungsdienst übergeben und weiter medizinisch versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und unterstützte die Maßnahmen vor Ort.

Die Feuerwehr appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: passen Sie Ihre Fahrweise und Ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen an.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell