Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei fahndet öffentlich nach vermisster Frau

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einer Frau aus Lüdenscheid, die sich möglicherweise in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt. Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten. Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ein Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/191476.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

