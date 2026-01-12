Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Polizei fahndet öffentlich nach vermisster Frau
Lüdenscheid (ots)
Die Polizei sucht nach einer Frau aus Lüdenscheid, die sich möglicherweise in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt. Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten. Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ein Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/191476.
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell