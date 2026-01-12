Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schneeballwerfer gesucht

Kierspe (ots)

Am vergangenen Donnerstag, kurz vor 15 Uhr, hat auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Schneeball einen vorbeifahrenden Lkw getroffen. Der Fahrer bremste; dabei verrutschte seine Ladung. Der Fahrer stieg aus und verfolgte den jugendlichen Werfer, konnte den wegrennenden Jungen jedoch nicht mehr einholen. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun nach Zeugen und Hinweisen sucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02354/9199-0 zu melden. (cris)

