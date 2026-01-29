Polizei Hamburg

POL-HH: 260129-3. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.01.2026, 13:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Meerweinstraße

Montagmittag soll im Stadtteil Winterhude ein zehnjähriges Mädchen durch einen noch Unbekannten in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängt worden sein. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge sprach der unbekannte Mann das Kind im Bereich einer Schule zunächst an und berührte die Zehnjährige anschließend unsittlich.

Das Mädchen lief daraufhin zu Mitschülerinnen, woraufhin sich der Mann in unbekannte Richtung entfernte.

Im weiteren Tagesverlauf informierte die Zehnjährige ihre Eltern, die daraufhin Anzeige erstatteten.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 165 bis 170 cm - etwa 30 Jahre alt - kurze, hellbraune Haare - schlanke Statur - bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen oder grünen Jacke

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen./Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell